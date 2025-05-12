С членов старейшей в Москве Таганской ОПГ взыскали десятки миллионов рублей

Мосгорсуд взыскал 43,5 млн рублей гражданских исков с членов Таганской ОПГ

Мосгорсуд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших к членам старейшей в столице Таганской ОПГ, осужденным за расправы над адвокатом Натальей Вавилиной и вором в законе Дедом Хасаном (Аслан Усоян). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Всего осужденные должны выплатить шестерым потерпевшим более 43,5 миллиона рублей.

В понедельник, 12 мая, Мосгорсуд вынес приговор в отношении главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и других членов банды. Согласно решению, Жирноклеев получил 25 лет лишения свободы, а остальные девять человек — от 22 до 25 лет.

