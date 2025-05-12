Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога ТЦ беспочвенны

Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога торгового центра Marywilska 44 в Варшаве беспочвенны и являются частью русофобской линии республики. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на обвинения польских властей, передает ТАСС.

«Что касается различных обвинений, то очень много в адрес России озвучивается в Польше. Они являются частью совершенно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также указал на то, что все многочисленные обвинения со стороны Варшавы в адрес Москвы «всегда являются абсолютно безосновательными».

11 мая министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк обвинили Москву в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве, происшествие произошло 12 мая 2024 года. По словам министров, деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в России лицом.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.