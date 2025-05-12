На Западе раскрыли срыв Трампом планов Европы против России

The Guardian: Трамп сорвал согласием на переговоры в Стамбуле планы Европы

Президент США Дональд Трамп сорвал своим согласием на переговоры между Россией и США в Стамбуле 15 мая планы Европы ввести санкции против Москвы в случае отказа от прекращения огня сроком на 30 дней. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Публикация Дональда Трампа [в социальной сети Truth Social], в которой он настаивает на том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросила назад и, возможно, поставила под угрозу тщательно продуманные планы Европы убедить США ввести санкции против Москвы», — приводит издание слова собеседников.

При этом уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский не смог возразить против сложившейся ситуации. По данным источников, он не хотел злить Трампа и поэтому сразу согласился на переговоры.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что предложение Путина устроить переговоры в Стамбуле стало «вызовом для Запада». В частности, он напомнил, что 15 мая в республике пройдет встреча глав МИД стран-участниц НАТО. По его словам, этот факт повышает значимость возможной встречи российских и украинских представителей.