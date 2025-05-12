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21:03, 12 мая 2025Забота о себе

Названы три признака проблем с сердцем

Врач Рохас: Затрудненное дыхание во время отдыха указывает на проблемы с сердцем
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что проблемы с сердцем можно выявить по трем признакам. Их врач назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Рохас, на проблемы с сердцем указывает затрудненное дыхание, которое возникает даже во время отдыха. «Вы резко садитесь на край кровати, чтобы отдышаться, или же используете гораздо больше подушек, чем обычно», ─ пояснил специалист.

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Также врач посоветовал проверить сердце при наличии дискомфорта в груди, который обычно появляется при повседневной физической нагрузке, к примеру при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. В заключение Рохас добавил, что самым явным симптомом являются отеки нижних конечностей, которые возникают к концу дня.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо рассказала о самых вредных для сердца продуктах. По ее словам, переработанное мясо содержит большое количество соли, которая повышает риск развития патологий данного органа.

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