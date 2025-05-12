Названы три признака проблем с сердцем

Врач Рохас: Затрудненное дыхание во время отдыха указывает на проблемы с сердцем

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что проблемы с сердцем можно выявить по трем признакам. Их врач назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Рохас, на проблемы с сердцем указывает затрудненное дыхание, которое возникает даже во время отдыха. «Вы резко садитесь на край кровати, чтобы отдышаться, или же используете гораздо больше подушек, чем обычно», ─ пояснил специалист.

Также врач посоветовал проверить сердце при наличии дискомфорта в груди, который обычно появляется при повседневной физической нагрузке, к примеру при подъеме по лестнице или ходьбе в гору. В заключение Рохас добавил, что самым явным симптомом являются отеки нижних конечностей, которые возникают к концу дня.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо рассказала о самых вредных для сердца продуктах. По ее словам, переработанное мясо содержит большое количество соли, которая повышает риск развития патологий данного органа.