Обещание Зеленского встретиться с Путиным назвали игрой на публику

Шарий: Слова Зеленского о встрече с Путиным являются игрой на публику

Обещания президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции являются игрой на публику. Об этом заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«В чем смысл этих обещаний? Смысл простейший. Это школьный уровень советников, которые подсказали, что для внутренней аудитории он будет выглядеть очень круто. Вот я не зассал и приехал. Они отлично знают, что Путин туда не полетит», — сказал он.

Данный шаг Зеленского блогер назвал «абсолютно дебильным», так как Путин не требовал от украинского президента лично ехать в Стамбул на переговоры. «Причем тут "я лечу, я не боюсь, а ты не прилетишь" — непонятно. Абсурд какой-то», — заключил Шарий.

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах. «Зеленский — кокаиновый актер, он будет симулировать мир и прекращение огня», — написала американская журналистка Кэндис Оуэнс.