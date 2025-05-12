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12:20, 12 мая 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза потребления шампанского

CJC: Употребление шампанского связали с низким риском внезапной остановки сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edward Howell / Unsplash

Умеренное употребление белого вина или шампанского может быть связано с пониженным риском внезапной остановки сердца. К такому выводу пришли канадские исследователи, опубликовавшие работу в Canadian Journal of Cardiology. Анализ данных более 500 тысяч человек из британской базы UK Biobank показал: у тех, кто время от времени пьет эти напитки, риск оказался ниже — даже с учетом других факторов.

Авторы уточняют: речь не идет о прямой пользе алкоголя. Связь может объясняться сопутствующим образом жизни — например, лучшим питанием, физической активностью и доступом к медицине. Исследование также охватило более 100 других факторов: от загрязненности воздуха до сна и стресса.

В целом, по оценке ученых, до 63 процентов случаев внезапной остановки сердца можно предотвратить за счет изменений в повседневных привычках. Среди самых выраженных защитных факторов — фрукты, качественный сон, стабильная физическая активность и сбалансированное питание. В числе основных рисков — ожирение, гипертония, загрязнение воздуха и низкий уровень образования.

Специалисты подчеркивают: внезапная остановка сердца — это не всегда случайность. Образ жизни и питание имеют значение, и даже небольшие изменения со временем могут сыграть решающую роль.

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