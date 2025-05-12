Образ Собчак оценили в сети словами «не хватает трусов сверху»

Новый образ российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словами «не хватает трусов сверху». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 9,6 миллиона подписчиков.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» снялась в белой классической рубашке и конусообразном бюстгальтере поверх нее. Помимо этого, она примерила черный укороченный жакет Comme des Garcons, а также кюлоты Loewe.

Фото: @xenia_sobchak

Свой образ знаменитость завершила кожаными носками Prada и вьетнамками на каблуках The Row. В качестве аксессуаров звезда выбрала массивные серьги, солнцезащитные очки и меховую сумку Fendi.

Поклонники не оценили наряд Собчак, о чем они написали в комментариях под постом. «Ксения Анатольевна, вам удобно в данных подкрадулях?», «Сланцы на каблах — это прорыв года!», «У моей бабушки был такой бюстгальтер. Мода возвращается», «А трусы какой фирмы?», «В этом луке не хватает одной детали — трусов сверху», «Тапки через палец на носки, сумка из потрепанного меха и многие нахваливают... Обалдеть, вкус», — иронично заявили они.

Ранее новый наряд Собчак оценили в сети словами «собирает на помойках». Комплект включал в себя пиджак и юбку ниже колена.