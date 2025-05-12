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11:35, 12 мая 2025Забота о себе

Одно упражнение помогло женщине привести себя в форму и изменить жизнь

Британка Братт стала делать планку каждый день и привела себя в форму
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petr Smagin / Shutterstock / Fotodom  

Британка по имени Эмили Братт рассказала об одном упражнении, которое помогло ей привести себя в форму и изменить жизнь. Своим опытом женщина поделилась в беседе с The Guardian.

По словам Братт, у нее всегда были вредные привычки: она курила, пила вино и ела фастфуд. В то же время женщина часто ела овсянку, некоторое время придерживалась веганства и пыталась ввести в режим дня здоровые привычки. «Однажды я задалась вопросом, смогу ли делать 40-секундную планку каждый день в течение недели. Просто для эксперимента. 40 секунд — это все, что я могла сделать тогда», — делится она.

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Пять лет спустя Братт может стоять в планке две с половиной минуты и делать различные другие силовые упражнения. Уже через год регулярной планки женщина ощутила физическую силу: корпус подтянулся и стал виден пресс. Затем британка вернулась к любимому в детстве виду спорта — спортивному плаванию.

Благодаря регулярным занятиям плаванием я похудела, вдохновилась на более здоровое питание, бросила курить, и мое психическое здоровье сейчас отличное. Иногда мне даже хочется овощей

Эмили Братт

При этом британка не отказалась от вина и любимой жареной курицы. «Но моя жизнь изменилась, и все из-за одной шаткой 40-секундной планки в дождливый понедельник вечером», — отметила она.

Ранее кардиолог Роксана Портнова предупредила, что боли в спине и шее часто бывают у сотрудников на удаленке. Также, по ее словам, у таких работников чаще встречается лишний вес.

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