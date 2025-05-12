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18:19, 12 мая 2025Экономика

Официальный курс евро упал до 90 рублей

Банк России понизил официальный курс евро до 90,11 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Банк России резко понизил официальный курс евро, опустив его на 2,03 рубля, до 90,11. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

При этом доллар, который в течение дня значительно укреплялся к ведущим мировым валютам на фоне достигнутого США и Китаем соглашения о снижении взаимных пошлин, почти не изменил своей рублевой стоимости, укрепившись на 3 копейки, до 80,89 рубля.

Официальный курс евро упал вслед за падением на рынке Forex, где он в понедельник днем опустился ниже отметки 90 рублей, теряя более трех процентов.

В Центробанке называют ключевыми причинами роста курса рубля в 2025 году жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) вкупе с улучшением геополитической ситуации.

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