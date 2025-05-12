ЦБ назвал два главных фактора укрепления рубля

ЦБ: Жесткая ДКП и улучшение геополитической ситуации укрепили рубль

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) вкупе с улучшением геополитической ситуации привели к укреплению рубля к американскому доллару. Об этом сообщается в резюме Центробанка (ЦБ) по итогам апрельского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

При этом мнения участников собрания по поводу влияния жесткой ДКП на укрепление курса рубля разошлись. Некоторые отметили значительный вклад рекордно высокой ключевой ставки в ослабление доллара к российской валюте. Другие указали на то, что подобной динамики удалось добиться во многом благодаря прогрессу в переговорах США и РФ по поводу прекращения боевых действий на Украине.

Однако сторонников первой версии в итоге оказалось больше, чем второй. В то же время большинство участников апрельского заседания ЦБ по ключевой ставке сошлись во мнении, что укрепление курса рубля к доллару в итоге привело к замедлению темпов роста потребительских цен в России, заключается в резюме регулятора.

В ходе торгов в понедельник, 12 мая, курс доллара на межбанковском рынке Форекс продолжил падать. Ближе к 17:50 по московскому времени котировки американской валюты просели на 1,84 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки в 80,86 рубля. Однако ряд экспертов полагает, что соотношение сил в паре доллар/рубль резко изменится во второй половине 2025 года. Старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в частности, полагает, что уже к осени курс американской валюты пробьет психологическую отметку в 100 рублей. Этому будет способствовать в том числе ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.