Победившая рак бывшая ведущая Первого канала раскрыла реакцию руководства на болезнь

Ведущая Пантус: Руководство Первого канала отнеслось к болезни с пониманием

Бывшая ведущая шоу «На самом деле» на Первом канале Сабина Пантус, победившая рак миндалин, раскрыла реакцию руководства канала на ее болезнь. Об этом она вспомнила в разговоре с порталом «Страсти».

Пантус рассказала, что коллеги с Первого канала поддержали ее, когда она рассказала о болезни. «И словами, и материально — они большие молодцы. Ребята, с которыми я работала, Роман Устюжанин и Тимур Еремеев всегда были рядом. Конечно, не 24 на 7, но мы регулярно общались, встречались. Руководство канала тоже отнеслось с пониманием», — отметила бывшая сотрудница телеканала.

Пантус добавила, что рассказала о болезни публично через месяц после того, как начала лечение. Большинство комментариев, которые она получила после этого, содержали слова поддержки.

В январе Пантус сообщила, что у нее обнаружили рак миндалин третьей стадии. Ведущая заявила, что прошла четыре курса химиотерапии и перенесла две операции.