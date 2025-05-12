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22:10, 12 мая 2025Мир

Посол сообщил о сворачивании совместной с Польшей деятельности

Посол России Андреев: Совместная с Польшей деятельность на границе свернута
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Совместная с Польшей деятельность на границе Калининградской области свернута. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Соловьев Live», запись опубликована на Rutube.

«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет», — подчеркнул Андреев.

Посол напомнил, что Польша в 2022 году запретила гражданам России въезд в страну, в то время как РФ не отворачивалась от республики.

Ранее Андреев рассказал, что польские власти, обвиняющие Москву в причастности к диверсиям в Польше, не предъявляют никаких доказательств. Он напомнил, что Польша обвиняет Россию в якобы подрывной деятельности в республике.

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