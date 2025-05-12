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07:16, 12 мая 2025Россия

Появились кадры c места удара ВСУ по курскому Рыльску из РСЗО HIMARS

В сети опубликовали кадры с места удара ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARS
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появились кадры из Рыльска Курской области, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно полное разрушенное почти до основания здание, на месте происшествия люди разбирают завалы. Вокруг места попадания снаряда разбросано большое число обломков.

ВСУ атаковали Рыльск вечером 11 мая. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.

До этого Рыльск подвергся ракетному удару 5 мая — ВСУ тогда атаковали электроподстанцию. Врио курского губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки двое подростков получили осколочные ранения, также оказались повреждены два трансформатора.

ЖЗЛ
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