Богатых обвинили в приближении экологической катастрофы

Уровень благосостояния человека связали с высоким углеродным следом

Международная группа ученых подсчитала, что богатейшие люди планеты вносят больший «вклад» в приближение глобального потепления, чем остальные. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Ведущий автор исследования Сара Шенгарт из Швейцарской высшей технической школы Цюриха нашла связь между финансовым благополучием и уровнем углеродного следа. По ее подсчетам, 1 процент самых богатых людей в мире внес в 26 раз больший «вклад» в глобальное потепление, чем в среднем по миру.

«Богатые страны, загрязняющие окружающую среду, играют важную роль в возникновении экстремальных климатических явлений», — подчеркнула специалист. Соавтор Карл-Фридрих Шлейсснер также обвинил несознательных людей в приближении экологической катастрофы. Он заметил, что если бы богатейшая часть общества контролировала углеродный след, то с мировой экологией все было бы в порядке.

«Это не академическая дискуссия — речь идет о реальных последствиях климатического кризиса сегодня», — подчеркнул Шлейсснер. Ученые подытожили, что необходимо перераспределить ответственность за фактические выбросы в атмосферу и заставить развитые страны мира стремиться к снижению углеродного следа.

В конце апреля оказалось, что в Гималаях зафиксировано самое низкое за 23 года количество снега. Это может поставить под угрозу водоснабжение почти двух миллиардов человек.