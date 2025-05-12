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16:32, 12 мая 2025Экономика

России предрекли лидерство на азиатском рынке нефти и газа

Новак: РФ к 2050 году станет главным экспортером нефти и газа в Азию
Дмитрий Воронин

Фото: File Photo / Reuters

Россия к 2050 году станет главным экспортером нефти и газа в Азию, пишет вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». В ней также отмечается, что к указанному сроку планируется полностью обеспечить флотом потребности отрасли в части поставок углеводородов на эти рынки.

В публикации говорится, что поддержанию экспортного потенциала, в том числе в части сжиженного природного газа (СПГ), должно способствовать развитие собственного сервиса и технологий СПГ, расширение флота газовозов и создание специализированных хабов по перевалке, хранению и торговле соответствующей продукцией.

Помимо этого, в планах — развитие системы магистральных трубопроводов, портовой и железнодорожной инфраструктур. Все это, следует из материала, должно привести к предрекаемому России статусу экспортера номер один на азиатские газовые рынки.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарной сессии Форума будущих технологий о работе над отечественными подводными атомными газовозами. Глава государства упомянул, что до этого сомневался в реализуемости «перевозки газа на подводных лодках», но в «Газпроме» и «Новатэке» считают, что реализация соответствующих проектов окажется рентабельной и эффективной, а перевозка резервуаров с СПГ будет безопасной.

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