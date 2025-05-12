Россия нанесла мощные удары по Киеву и Одесской области

ВС России нанесли мощные удары по Киеву и Одесской области

Массированные удары ВС России по военным объектам Украины привели к крупным пожарам в Киеве и Одесской области. Об этом пишет «Царьград».

Отмечается, что среди пораженных целей — штаб ПВО, завод «Арсенал» и логистические центры Военно-морских сил Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь под Дзержинском (украинское название — Торецк).

12 мая также сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли в плен экипаж танка и не менее десяти украинских военных на александро-калиновском направлении в Донецкой народной республике.