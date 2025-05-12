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18:35, 12 мая 2025Забота о себе

Россиян предупредили о главных опасностях офисных стульев

Реабилитолог Савосина: Неправильные офисные стулья грозят варикозом и грыжами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sorapop Udomsri / Shutterstock / Fotodom

Неправильно выбранные офисные стулья грозят целым спектром проблем со здоровьем, предупредила врач-реабилитолог Леля Савосина. О главных опасностях такой мебели она рассказала изданию aif.ru.

По словам Савосиной, если стул подобран неправильно, перенапряжение и сдавливание шейного отдела может вызывать нарушения зрения, а плохое кровоснабжение кожи головы — выпадение волос. Кроме того, из-за застоя в шее могут возникать проблемы с щитовидной железой и гормональным фоном, усталость и снижение концентрации.

Долгое сидение на неподходящем стуле также способно вызывать ослабление мышц тазового дна, которое провоцирует стрессовое недержание, и застой в малом тазу, последствиями которого могут быть миомы, простатит, снижение либидо и бесплодие.

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Помимо этого, когда человек сидит на неправильно выбранном стуле, его брюшная полость оказывается сдавлена. Это приводит к накоплению висцерального жира, запорам, ухудшению работы печени и проблемам с пищеварением. Кроме того, в этом случае плохо работает грудная диафрагма, что может вызвать гипоксию и нарушения дыхания. Неподходящий офисный стул также способен стать причиной грыжи, протруси, онемения ног, варикоза и лимфостаз.

Врач добавила, что универсального стула, который подходил бы всем, не существует. Однако при покупке этой мебели важно обращать внимание на то, чтобы он регулировался по высоте, имел поддержку поясницы, не давил на подколенную область, а также был умеренно жестким.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал россиянам неожиданный способ избавиться от головной боли. Для этого он посоветовал обматывать шею полотенцем.

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