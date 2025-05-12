Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян из-за празднования Дня России

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне в честь Дня России. Это следует из утвержденного правительством РФ постановления о переносе праздничных дней в 2025 году.

Работники будут отдыхать четыре дня подряд, с 12 по 15 июня. Это стало возможным из-за переноса выходного дня с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

Таким образом, следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня, с 9 по 11 июня. При этом последний рабочий день будет сокращен на час.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По словам представителя партии «Единая Россия», в данном случае граждане смогут должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.