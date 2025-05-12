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10:54, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянин поджег релейный шкаф на железной дороге и получил срок в тюрьме

Житель Новосибирска поджег релейный шкаф за 45 тыс. рублей и получил 10 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы жителя Новосибирска, который поджег релейный шкаф на железной дороге ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Сибири.

Как установил суд, все произошло в начале марта 2024 года. Злоумышленник согласился на подработку и устроил диверсию на перегоне станций «Иня-Восточная — Мочище». Происходящее он снимал на видео, после чего получил за выполненное задание 45 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в поджоге объекта транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

С поджигателя также взыскали почти 600 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

Ранее суд арестовал подростка из Новокузнецка, который готовил подрыв городского военкомата по заданию террористов.

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