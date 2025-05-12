Российский подросток отправил фото порноактера для панно с ветеранами и попался силовикам

В Курской области сотрудники силового ведомства выявили подростка, который отправил фотографию американского порноактера на панно «Курская битва». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на панно с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции (СВО), которое было установлено около администрации города Железногорска, обнаружили изображение американского порноактера.
Личность причастного была установлена. Несовершеннолетний признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить. Проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что ссора российского подростка с мачехой закончилась кровавой расправой.