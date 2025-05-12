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19:25, 12 мая 2025Силовые структуры

Российский подросток отправил фото порноактера для панно с ветеранами и попался силовикам

Под Курском выявили юношу, отправившего фото порноактера для панно с ветеранами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-ĸанал SOTAvision

В Курской области сотрудники силового ведомства выявили подростка, который отправил фотографию американского порноактера на панно «Курская битва». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на панно с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции (СВО), которое было установлено около администрации города Железногорска, обнаружили изображение американского порноактера.

Личность причастного была установлена. Несовершеннолетний признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить. Проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что ссора российского подростка с мачехой закончилась кровавой расправой.

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