Российский подросток отправил фото порноактера для панно с ветеранами и попался силовикам

Под Курском выявили юношу, отправившего фото порноактера для панно с ветеранами

В Курской области сотрудники силового ведомства выявили подростка, который отправил фотографию американского порноактера на панно «Курская битва». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на панно с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции (СВО), которое было установлено около администрации города Железногорска, обнаружили изображение американского порноактера.

Личность причастного была установлена. Несовершеннолетний признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить. Проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что ссора российского подростка с мачехой закончилась кровавой расправой.

