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23:03, 12 мая 2025Россия

Российский подросток отправил в проект «Лица Победы» фото порноактера

Курский подросток отправил в проект «Лица Победы» фото порноактера Херрингтона
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подросток из Железногорска Курской области отправил в проект «Лица Победы» фото порноактера Билли Херрингтона, с молодым человеком работают сотрудники МВД. Об этом сообщил руководитель проекта Антон Польский в беседе с РИА Новости.

«Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло (...) В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — рассказал Польский.

Он отметил, что не сразу заметил ошибку, так как не узнал актера. Польский объяснил, что подобные фильмы не смотрит и «у нас другие ценности».

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на панно с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции (СВО), которое было установлено около администрации города Железногорска, обнаружили изображение американского порноактера.

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