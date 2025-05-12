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11:06, 12 мая 2025Силовые структуры

Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против российского генерала

СК просит продлить арест фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следствие попросит продлить арест фигурантам дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство о продлении трем обвиняемым в теракте меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство 14 мая.

Речь идет о Батухане Точиеве, Рамазане Падиеве и Ахмаджоне Курбонове (все трое внесены в список террористов и экстремистов).

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова. При этом денежные средства для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для передачи денег.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

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