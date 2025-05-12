Военнопленный из ВСУ заявил, что Европа и США зарабатывают на конфликте

Военнопленный рассказал, что Европа и США зарабатывают на украинском конфликте большие деньги, его слова передает РИА Новости.

«Она [Европа] всегда будет тянуть до последнего, потому что война — это всегда было что? Деньги, деньги, деньги. Европа на этом деньги мутит, Америка на этом деньги мутит», — сообщил он. По мнению военнопленного, украинское правительство также зарабатывает на конфликте деньги.

В апреле кабинет министров Украины уволил куратора оборонных закупок. Также на Украине была раскрыта коррупционная схема с закупками для питания Вооруженных сил Украины. Благодаря этому Минобороны страны заработало сотни миллионов гривен.