ЦБ сообщил о резком замедлении роста российской экономики

ЦБ: Темпы роста российской экономики замедлились до 2 процентов в январе-марте

По итогам первого квартала 2025-го темпы роста российской экономики замедлились до двух процентов в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Центробанка (ЦБ).

В качестве одной из главных причин подобной динамики в регуляторе назвали последствия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). На этом фоне в ЦБ спрогнозировали продолжение снижения экономической активности в апреле-июне 2025 года. По итогам года темпы роста российского ВВП замедлятся до 1-2 процентов. В 2026-м в регуляторе ожидают увеличение национальной экономики на 0,5-1,5 процента.

В следующие несколько лет потребительский спрос на внутреннем рынке начнет постепенно восстанавливаться на фоне снижения процентных ставок, полагают в регуляторе. Подобный фактор может привести к ускорению темпов роста российской экономики в 2027 году до 1,5-2,5 процента. Однако даже в этом случае динамика ВВП будет заметно ниже, чем в 2024-м.

Ранее Росстат повысил оценку роста российской экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта, до 4,3 процента. Таким образом, если прогноз ЦБ сбудется, динамика замедлится, как минимум, вдвое. До этого реализацию подобного сценария не исключил вице-премьер РФ Александр Новак. По его оценке, темпы роста ВВП России в 2025 году могут составить 2-2,5 процента. Замедлению динамики, уточнили в ЦБ, поспособствует в том числе снижение цен на ключевые экспортные товары РФ, включая нефть.