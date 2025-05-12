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14:03, 12 мая 2025Культура

Уехавший из-за СВО скандальный писатель заявил о желании вернуться в Россию

Писатель Владимир Сорокин признался в желании когда-нибудь вернуться в Россию
Ольга Коровина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Писатель Владимир Сорокин сообщил, что хочет вернуться из Германии в Россию. Об этом он рассказал в интервью журналисту Максиму Гликину (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«Я не считаю себя эмигрантом. Я надеюсь вернуться когда-нибудь», — заявил Сорокин.

Автор многих одиозных произведений с 90-х годов жил попеременно в Подмосковье и на территории Германии. В 2022 году Сорокин открыто высказался против проведения специальной военной операции (СВО), а также публиковал материалы в поддержку Украины. Тогда же он заявил о нежелании возвращаться в Россию. В ноябре 2023-го Сорокин опроверг обвинения в поддержке ВСУ и содействии терроризму.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал российское издательство за распространение порнографических материалов, выявленных в романе Владимира Сорокина «Наследие».

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