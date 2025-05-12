Уничтожение ВС России обстрелявших Рыльск американских HIMARS ВСУ попало на видео

Уничтожение ВС России американских HIMARS, обстрелявших Рыльск, попало на видео

Российские военные поразили переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обстрелявшие Рыльск в Курской области. Кадры уничтожения техники опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На видео попали моменты ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинским РСЗО. Уточняется, что они находились в Сумской области Украины.

«Наши разведчики вскрыли местоположение РСЗО HIMARS в окрестностях села Нагорновка (Белопольский район Сумской области). В объектив разведывательного БпЛА (беспилотного летательного аппарата — прим. «Ленты.ру») попали пуски ракет по Рыльску. Сразу же после этого вражеский артиллерийский ракетный комплекс был уничтожен», — говорится в сообщении.

11 мая стало известно об ударе ВСУ по Рыльску. Украинская армия обстреляла гостиницу и автомойку, рядом с которыми находились школа и мост.