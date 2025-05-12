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21:39, 12 мая 2025Мир

В Германии решили прекратить обсуждение поставок Taurus Украине

Euractiv: Правительство ФРГ решило прекратить обсуждение поставок Taurus Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Правительство Германии решило прекратить публичное обсуждение поставок Украине крылатых ракет Taurus, эффект от которых назвали «полностью переоцененным». Об этом сообщил портал Euractiv.

Отмечается, что правительству ФРГ стоит «не привлекать особого внимания к Taurus». Представитель Минобороны Германии подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину, однако не будет уточнять, какие системы и в какой момент были поставлены.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая.

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