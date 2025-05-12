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15:38, 12 мая 2025Мир

В Кремле отреагировали на закрытие Польшей генконсульства в Кракове

Песков: Польша нанесла урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Решение Польши закрыть российское генконсульство в Кракове нанесло серьезный урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии генерального консульства России в городе Кракове.

До этого министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк обвинили Москву в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая 2024 года.

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