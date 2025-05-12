В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге польского ТЦ

Новак: В Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге польского ТЦ

В Литве власти задержали одного из подозреваемых в поджоге торгового центра (ТЦ) в Варшаве. Об этом заявил пресс-секретарь Национального прокурора Польши Пшемыслав Новак, передает РИА Новости.

«Прокурор представил одному такому человеку – Даниелю Б. — обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе», — отметил представитель польской прокуратуры.

Новак добавил, что Польша обвиняют Россию в якобы причастности к происшествию. Кроме того, этот факт был использован как предлог для закрытия российского консульства в Кракове.

11 мая министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк обвинили Москву в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве, происшествие произошло 12 мая 2024 года. По словам министров, деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся в России лицом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения польских властей беспочвенными и подчеркнул, что подобные заявления являются частью русофобской линии Варшавы.