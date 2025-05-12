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10:37, 12 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о готовности Киева к любым переговорам

Ермак: Украина готова к любым форматам переговоров с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина готова к любым форматам переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «РБК-Украина».

«Украина больше всего стремится к справедливому и крепкому миру. И мы прямо говорим об этом на всех уровнях. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров», — сказал он.

Ермак отметил, что Киев не даст повода обвинить его в срыве переговоров. Он также подчеркнул, что в случае готовности к переговорам Москва должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский написал, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать там президента России Владимира Путина. До этого российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

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