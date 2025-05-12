В Раде предрекли повторение перепалки Зеленского и Трампа в Стамбуле

Нардеп Дубинский: Зеленский в Стамбуле может вновь устроить перепалку с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предполагаемых переговоров с Россией в Стамбуле 15 мая может вновь устроить перепалку с лидером США Дональдом Трампом. Повторение скандала предрек в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«На секунду представил Зеленского на встрече в Стамбуле, а потом вспомнил, что это уже было. Просто он не понимает с первого раза», — говорится в публикации.

К посту нардеп прикрепил видео перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

В тот же день Зеленский ответил Путину, что будет лично ждать его на переговорах в Турции при условии прекращения огня.