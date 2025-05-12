Сенатор Джабаров: Новые санкции ФРГ будут только в ущерб немецкой экономике

Германия (ФРГ) и Евросоюз (ЕС), вводя новые санкции против России, будут делать это только в ущерб себе, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». Так он прокомментировал угрозу ФРГ ввести санкции совместно с европейской стороной, если Россия откажется вводить режим прекращения огня на Украине до 12 мая.

«Я думаю, что Германия все, что могла, уже сделала в плане санкций, как и остальные страны Евросоюза, НАТО. Честно говоря, после этого наша экономика в клочья не разорвана», — сказал Джабаров.

Он добавил, что Россия продолжает развиваться, и экономика даже показала рост выше Германии. По его мнению, Германия только потеряла от конфликта с Россией. Так, немецкая экономика осталась без дешевых энергоносителей и рынка сбыта для своих товаров.

«Поэтому эти заявления нового немецкого правительства, честно говоря, наполнены злобой, но от этой злобы у нас ничего не изменится и не ухудшится. Пусть лучше они думают о том, как они будут поднимать свою экономику», — резюмировал сенатор.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил о том, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для прекращения огня нужно провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Он добавил, что упрощенный подход к этому вопросу неприемлем для российской стороны.