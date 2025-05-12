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05:17, 12 мая 2025Забота о себе

В сети рассказали о тревожных звоночках измены

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash

Пользователи сети рассказали о том, какие тревожные звоночки, сигнализирующие о неверности партнера, они пропустили, когда были в отношениях с изменявшими им людьми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна пользовательница рассказала, что однажды возлюбленный изменил ей с ее лучшей подругой. Она отметила, что тогда девушка начала вести себя подозрительно.

Она была то супер-неловкой и тихой, то крайне дерзкой и агрессивной по отношению ко мне. Мой тогдашний партнер проводил с ней много времени (мы были частью одной и той же большой компании, так что это не казалось странным в то время). В итоге я оказалась той, кого вышвырнули из компании, несмотря на то, что я была жертвой

ZookeepergameSad1065пользовательница Reddit

Один мужчина признался, что его девушка стала готовиться к встречам с подругами не как обычно, когда начала изменять ему

Она упаковала нижнее белье, которое я купил для нее, для девчачьей поездки на выходные. Это была совершенно не та вещь, которую можно надеть просто так

trapcheckпользователь Reddit
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Некоторые представили целый список «красных флагов», свидетельствовавших о неверности партнера.

Долгое время за телефоном, иногда целый день. Сон в другой комнате, «чтобы лучше выспаться». Легкая улыбка, когда она проверяет сообщения, и скорость, с которой она их читает. Я видел знаки, решил проигнорировать их, и я ошибся

GYEmperorпользователь Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Многие прекратили общаться с друзьями, когда поняли, что являются единственными инициаторами общения.

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