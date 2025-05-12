В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле

Вице-спикер СФ Косачев назвал спектаклем намерение Зеленского приехать в Стамбул

Вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев назвал спектаклем намерение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Стамбул. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Зеленский отреагировал на призыв президента России Владимира Путина к прямым переговорам, пообещав, что будет лично ждать его в Турции 15 мая.

Косачев подчеркнул, что встречи глав государств таким образом не готовятся. «Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — сказал он.

В качестве примера вице-спикер Совфеда привел работу над потенциальной встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обе стороны подходят к этому со всей щепетильностью и без спешки, так как плохая подготовка таких переговоров хуже их отсутствия. «Зеленский мог бы об этом помнить на своем собственном печальном опыте, когда не подготовленная должным образом в феврале встреча в Белом доме с президентом Трампом закончилась для него полным фиаско», — отметил Косачев.

Он также выразил мнение, что Зеленский боится встречи с Путиным, а своим заявлением украинский лидер попытался «перевести стрелки» на Россию, чтобы обвинить ее в якобы недоговороспособности. «Я уверен, что он ее [встречи с Путиным] боится, потому что у него, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, как называется, нет никаких козырей, это правда так, Зеленский находится в отвратительной ситуации»? — констатировал вице-спикер Совфеда.

В ночь на 11 мая Путин провел встречу с российскими и западными журналистами, на которой предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал начать диалог без промедлений — в четверг, 15 мая.