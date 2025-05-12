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08:46, 12 мая 2025Мир

В Турции объяснили желание России прямых переговоров с Украиной

Аналитик Юджель: Россия хочет прямых переговоров с Украиной без участия Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Россия хочет прямых переговоров с Украиной без участия стран Запада. Об этом заявил турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель, передает РИА Новости.

«Очевидно, что [российский президент Владимир] Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня», — отметил аналитик.

По словам Юджеля, предложение российской стороны провести прямые переговоры дало надежды на мир. Кроме того, Турция приложила много усилий для организации «мирного стола». Учитывая опыт турецких властей, им удастся сделать все возможное для мирного урегулирования, подчеркнул аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.

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