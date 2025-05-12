Военкоры рассказали о превратившихся в мумии бойцах ВСУ в Курской области

RusVesna: брошенные в Курской области тела бойцов ВСУ превратились в мумии

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область и уничтоженные, превратились в мумии. Он этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В качестве примера опубликованы два кадра, на которых видны высохшие трупы в военной форме. Утверждается, что брошенные тела украинских военных продолжают лежать в опорных пунктах по всей области.

Ранее командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Киева о выводе ВСУ из Курской области. «Украина закончила вывод основных сил. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?», — поиронизировал он.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери противника, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники.