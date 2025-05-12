Врач предупредила об опасности висцерального жира

Эндокринолог Табеева: Висцеральный жир повышает риск преждевременной смерти

Висцеральный жир может угрожать жизни, предупредила эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС) Камиля Табеева. Об опасности этого типа жира она рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, избыточное количество висцерального жира может провоцировать хроническое воспаление, а также нарушать чувствительность клеток к инсулину. Это увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца, инсульта, онкологических заболеваний (особенно рак молочной железы и колоректальный рак), отметила врач.

Наличие висцерального жира врач посоветовала определять по окружности талии. У женщин в норме этот показатель должен составлять до 80 см, у мужчин — до 94 см. Превышение этих значений говорит об избытке висцерального жира в организме.

Увеличение окружности талии даже на 5 сантиметров, согласно исследованиям, повышает риск преждевременной смерти: у женщин на 13 процентов, у мужчин на 17 процентов. Особенно высока смертность среди мужчин с талией больше 100 сантиметров — она возрастает на 50 процентов по сравнению с теми, у кого этот показатель не превышает норму Камиля Табеева эндокринолог

Если показатели выше нормы, Табеева посоветовала обратиться к врачу, который поможет определить, действительно ли у человека слишком много висцерального жира, понять причины его накопления и разработать стратегию борьбы с ним.

«Избавление от висцерального жира требует комплексного подхода: сбалансированного питания, регулярной физической активности (включая силовые и кардио нагрузки), нормализации сна и снижения уровня стресса. Однако ключевым фактором всегда остается персонализированная программа снижения веса», — подчеркнула врач.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предостерегла от долгих шашлычных застолий. По ее словам, обильные застолья с жареным мясом и алкоголем могут спровоцировать приступ панкреатита и навредить желудку.