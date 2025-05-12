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12:47, 12 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Зеленского о личной встрече с Путиным

Сенатор Джабаров назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным уловкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в случае перемирия с 12 мая — это уловка, на которую он пошел сознательно, чтобы потом сказать о своей готовности к переговорам, полагает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своей реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, почему Россия должна прекращать огонь с 12 мая, задался вопросом сенатор. Он напомнил, что Путин трижды объявлял перемирие — сначала энергетическое, потом пасхальное и по случаю Дня Победы — и ни одно из них Зеленский не поддержал.

«Дальше: а кто его приглашал в Стамбул? Неужели он считает, что с ним наш президент будет встречаться лично, с человеком, который запятнал свои руки кровью невинных людей, который предал память о великом подвиге и украинцев, и всего советского народа, подвиге своего деда? Кто он такой, чтоб с ним садиться за стол переговоров?» — высказался Джабаров.

По его словам, переговоры будут вестись, но специально назначенным представителем, как это было уже не раз.

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Ранее Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

Позднее американское издание Axios выяснило, что Зеленский прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае.

При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ничего не знают о планах Зеленского посетить страну.

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