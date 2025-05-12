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18:55, 12 мая 2025Бывший СССР

Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

Зеленский: На Украине хотели бы видеть Трампа на встрече в Турции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть президента США Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле. О предстоящей встрече в Турции украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Все мы на Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это верная идея», — заявил Зеленский. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать встречу лидеров трех стран.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

В тот же день Зеленский ответил Путину, что будет лично ждать его на переговорах в Турции при условии прекращения огня.

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