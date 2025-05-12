Журналистка издания-иноагента рассказала о переставшей общаться с ней родственнице

Журналистка «Дождя» Котрикадзе заявила, что тетя считает ее врагом России

Журналистка канала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) рассказала, что с ней перестала общаться тетя. В беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), доступной на YouTube, она предположила, что это произошло из-за их с родственницей разных политических взглядов.

По словам Котрикадзе, тетя всегда была очень важным для нее человеком. «Почему-то в последние годы у нас отношения фактически закончились. И очень редко виделись», — добавила сотрудница «Дождя».

Как заявила журналистка, после того как их общение с тетей сошло на нет, она узнала, что родственница поддерживает политику России и президента страны Владимира Путина. «Моя любимая тетя (...) считает меня врагом России, по всей видимости», — посетовала Котрикадзе.

Ранее сообщалось, что главред «Дождя» Тихон Дзядко (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о желании вернуться в Россию. Журналист также отметил, что хотел бы, чтобы его несовершеннолетний сын рос в России.