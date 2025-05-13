46-летняя Николь Шерзингер прогулялась в платье с глубоким декольте

46-летняя певица Николь Шерзингер прогулялась в синем платье с глубоким декольте

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер прогулялась в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

46-летняя исполнительница направлялась на утреннее шоу CBS в Нью-Йорке. Для выхода на публику она выбрала синее облегающее платье на широких бретелях с глубоким декольте, подчеркивающем ее фигуру.

Помимо этого, звезда надела белые туфли лодочки. Свой образ певица завершила укладкой и макияжем.

Ранее Шерзингер показала новые фото в бикини. На одном из снимков она также позировала в тренче, надетом поверх купального костюма.