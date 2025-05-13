Бывшему советнику Минобороны России дали четыре года колонии за служебные злоупотребления

Суд приговорил к 4 годам экс-чиновника Минобороны РФ Петухова за злоупотребления

Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны России Сергея Пастухова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-чиновник военного ведомства признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

24 апреля сообщалось, что Тамбовский гарнизонный военный суд признал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Он был осужден на пять лет колонии и лишен звания генерала.