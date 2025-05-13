Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

В Ростовской области с полигона сбежали бойцы, их ждала отправка на СВО

В Ростовской области десять контрактников сбежали с военного полигона, где они проходили подготовку перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «161.ру» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, бойцы не пришли на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. Оружия при них не было, подчеркнул источник.

Четверых беглецов уже нашли — их практически сразу задержали на выезде из Ростовской области. Остальных контрактников ищут. По информация издания, они сбежали с полигона с 8 на 9 мая.

Ранее стало известно о попытке побега более ста заключенных из воинской части в Краснодаре. Солдаты сломали забор и пробрались на территорию военной комендатуры. Территория была оцеплена росгвардейцами и полицейскими.