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10:42, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о неожиданном последствии частого приема одного витамина

Врач Мясников призвал нечасто принимать витамин С из-за риска отложений в почках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную опасность частого приема витамина С. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, во время простуды многие употребляют витамин С в таблетках. Доктор подчеркнул, что безопасно употреблять витамин можно в течение нескольких дней. «Но если вы будете глотать витамин С с целью укрепить чего-нибудь, он может отложиться в почках. Легонечко, легонечко с витамином», — предупредил Мясников о возможном риске.

Медик добавил, что в обычной дозировке витамин С безопасен для здоровья.

До этого Мясников рассказал о неожиданном способе избавиться от головной боли. Доктор призвал обмотать шею полотенцем, чтобы избавиться от неприятных ощущений.

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