Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

Джеки Чан пообещал, что будет самостоятельно выполнять трюки в кино до пенсии

Известный актер и режиссер Джеки Чан ответил на вопрос о том, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки в фильмах. Его слова приводит Deadline.

«Я всегда выполняю трюки самостоятельно. Это показывает меня таким, какой я есть. Это не изменится до того дня, когда я выйду на пенсию, а этого никогда не произойдет», — заявил артист.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что считает Джеки Чана идеальным мужчиной. «Это мой сексуальный символ идеального мужчины», — призналась она.