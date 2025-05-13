РИА Новости: Бойцы ВСУ получают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают и используют снаряжение, снятое с убитых сослуживцев. Об этом рассказал боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.

«На тот момент выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых). У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины» — рассказал Хантер.

По его словам, часть такого оборудования была непригодна для использования или оставляла желать лучшего. Боец упомянул выданные аптечки, в которых не хватало определенных элементов.

Ранее пленный украинский военный Ярослав Ермолюк рассказал, как его командование приказало держать оборону расчету гранатомета Mk 19 даже после того, как их оружие было уничтожено.