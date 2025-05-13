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13:13, 13 мая 2025Наука и техника

GTA IV перевыпустят на консолях

Tez2: Rockstar выпустит GTA IV на PS5 и Xbox Series до конца 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Студия Rockstar перевыпустит GTA IV для современных консолей. Об этом в публикациях на сайте GTA Forums заявил известный инсайдер под ником Tez2.

По словам энтузиаста, ему стало известно, что в Rockstar давно собирались портировать Grand Theft Auto IV, которая вышла в 2008 году, на консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Однако выпуск игры откладывали. Теперь разработчики намерены представить ремастер до конца 2025 года.

Также Tez2 заметил, что на приближающийся релиз GTA IV намекает тот факт, что в начале года Rockstar удалила модификацию Liberty City Preservation Project. Этот мод позволял добавлять в GTA V карту из GTA IV. Кроме того, инсайдер полагает, что Rockstar не отчаивается и планирует выпустить для консолей ремейк трех частей игры Max Payne.

Grand Theft Auto IV вышла в апреле 2008 года. Главным героем игры оказался восточноевропейский иммигрант Нико Беллик. Тайтл выпустили для приставок PlayStation 3, Xbox 360 и персональных компьютеров (ПК).

В начале мая студия Rockstar Games объявила о переносе выхода GTA VI на 26 мая 2026 года. Изначально игра должна была появиться осенью 2025 года.

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