Изменение идеала мужчины у россиянок объяснили

Психолог Каравайцева: Идеал мужчины изменился из-за расцвета психологии

Психолог Лариса Каравайцева объяснила изменения в выборе идеального мужчины россиянками. Комментарий представителя дейтинг-сервиса Twinby попал в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт показала изменения в предпочтениях женщин на примере героев культового сериала «Клон» — Саида и Лукаса. По словам специалистки, во времена выхода первых серий картины зрительницы, как правило, отдавали предпочтение нерешительному, но романтичному и милосердному Лукасу, а спустя 20 лет фанаты называют идеальным строгого, щедрого и внимательного Саида.

Так, Каравайцева напомнила о расцвете психологии. Современное общество знает все о психотипах, личных границах, созависимых отношениях, считает она. «Женщины теперь могут разобраться в себе, почитать о признаках абьюза и газлайтинга, поговорить с профессиональным терапевтом», — пояснила психолог.

Кроме того, в начале двухтысячных царила эра глянцевых журналов, которые эксплуатировали картинку идеального мужского тела. «Так и в "Клоне": Лукас — тот самый молодой богатый парень с миловидной внешностью. А сейчас поменялись стандарты красоты — мужчины больше не должны выглядеть как кукла Кен, а женщины выберут Марка Цукерберга вместо красавца с накачанным торсом», — уточнила собеседница издания.

В заключение эксперт заявила, что современная женщина уже не хочет спасать мужчин. «В нашей стране традиционно многим женщинам была свойственна роль спасительницы. Современные женщины начали выходить из этой роли, осознавая, что каждый человек может жить так, как он хочет», — подытожила она.

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