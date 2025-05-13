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02:06, 13 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить членства Украины в НАТО

Ментцен заявил, что не допустит членства Украины в НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kasia Strek / Reuters

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен пообещал не допустить членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) и заявил, что не согласится на отправку войск в постсоветскую страну. Об этом политик рассказал во время дебатов, его слова приводит РИА Новости.

«Я не соглашусь на отправку польских войск на Украину, не соглашусь на принятие Украины в НАТО», — заявил Ментцен.

Он отметил, что Польша не хочет быть втянутой в украинский конфликт и рисковать жизнями собственных солдат.

Ранее Ментцен заявил, что Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница.

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