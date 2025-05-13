Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Ментцен: Польше безразлично, кому принадлежит Крым

Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Отношение Варшавы к территориальным вопросам раскрыл кандидат в президенты страны Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов, его слова приводит РИА Новости.

«То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов», — подчеркнул Ментцен.

Ранее польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. «Мы уже в Дорохуске [пункт пропуска на границе с Украиной]. Граница стоит», — написал один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер.