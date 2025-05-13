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01:11, 13 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Польши раскрыл отношение Варшавы к вопросу Крыма

Ментцен: Польше безразлично, кому принадлежит Крым
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kasia Strek / Reuters

Польше безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Отношение Варшавы к территориальным вопросам раскрыл кандидат в президенты страны Славомир Ментцен во время предвыборных дебатов, его слова приводит РИА Новости.

«То, где точно будет пролегать новая граница между Украиной и Россией, будет Крым российским или украинским, не находится в сфере наших интересов», — подчеркнул Ментцен.

Ранее польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. «Мы уже в Дорохуске [пункт пропуска на границе с Украиной]. Граница стоит», — написал один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер.

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